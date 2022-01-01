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Номерные пластиковые пломбы

Одноразовые пластиковые пломбы

Пломбы пластиковые номерные производятся для выполнения контроля за опечатанным объектом, поэтому их также называют контрольными. Они активно используются для ограждения от несанкционированного проникновения вовнутрь:

Инкассаторских баулов с деньгами. Посылок. Таможенных затворов. Ценных контейнеров. Автомобилей. Касс. Технического оборудования. Складов, банковских ячеек, торговых или коммерческих помещений.

Благодаря своей системе, они не позволят незаметно взломать опечатанный объект.

Достоинства одноразовых пластиковых пломб

Одноразовые номерные пластиковые пломбы отличаются следующим рядом достоинств:

Простотой установки. Изящностью системы. Возможностью установки пломбы самостоятельно, без использования специального инструмента.

Пломбы пластиковые номерные самофиксирующиеся являются одним из самых лучших опечатывающих устройств, отличающихся надежностью. Так как каждое изделие обозначено индивидуальным номерным знаком, подделать систему почти невозможно. Также можно обозначить поверхность уникальными логотипами, отличительными символами компании.

Купить номерные пластиковые пломбы разумно, так как требования к безопасности постоянно возрастают. Часто появляется необходимость использования пломбировочных систем, отличающихся надежностью защиты от незаметного проникновения.

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