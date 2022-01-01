Номерные пластиковые пломбы
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ПИЛА
Тип: универсальная
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ОСА
Тип: универсальная Длина хвоста: 150/230/330 мм.
Диаметр хвоста: 2.3 мм.
Для объектов имеющих проущины.
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ПК-91 ОП
Тип: универсальная Длина хвоста: 140/220/320 мм.
Диаметр хвоста: 2.3 мм.
Для объектов имеющих проущины.
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УП
Тип: универсальная
Длина хвоста: 135/225 мм.
Диаметр хвоста: 3.2 мм.
Для объектов имеющих проущины.
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Фаст
Тип: универсальная Длина хвоста: 150/220/330 мм.
Диаметр хвоста: 2.3 мм.
Для объектов имеющих проушины.
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Пломба пластиковая номерная АВАНГАРД 220
Тип: универсальная
Длина хвоста: 220 мм.
Диаметр хвоста: 2.3 мм.
Для объектов имеющих проущины.
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Пломба номерная пластиковая СТРЕЛА
Тип: универсальная Длина хвоста: 520 мм.
Диаметр хвоста: 3.8 мм.
Для объектов имеющих проущины.
Одноразовые пластиковые пломбы
Пломбы пластиковые номерные производятся для выполнения контроля за опечатанным объектом, поэтому их также называют контрольными. Они активно используются для ограждения от несанкционированного проникновения вовнутрь:
- Инкассаторских баулов с деньгами.
- Посылок.
- Таможенных затворов.
- Ценных контейнеров.
- Автомобилей.
- Касс.
- Технического оборудования.
- Складов, банковских ячеек, торговых или коммерческих помещений.
Благодаря своей системе, они не позволят незаметно взломать опечатанный объект.
Достоинства одноразовых пластиковых пломб
Одноразовые номерные пластиковые пломбы отличаются следующим рядом достоинств:
- Простотой установки.
- Изящностью системы.
- Возможностью установки пломбы самостоятельно, без использования специального инструмента.
Пломбы пластиковые номерные самофиксирующиеся являются одним из самых лучших опечатывающих устройств, отличающихся надежностью. Так как каждое изделие обозначено индивидуальным номерным знаком, подделать систему почти невозможно. Также можно обозначить поверхность уникальными логотипами, отличительными символами компании.
Купить номерные пластиковые пломбы разумно, так как требования к безопасности постоянно возрастают. Часто появляется необходимость использования пломбировочных систем, отличающихся надежностью защиты от незаметного проникновения.
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