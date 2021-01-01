Уже больше 10-ти лет ТК СКАТ - остается одним из самых крупных поставщиков механизмов для процесса опечатки и опломбирования автомобилей, различных грузов и любых помещений. За долгие годы плодотворной работы нашу компанию уже оценили множество организаций, в нашей стране и зарубежом.
Наш основной принцип - это нацеленность на честные и долгосрочные отношения со всеми клиентами.
ТК СКАТ, в том числе, занимается производством ящиков, шкафов и сейфов из металла. Изготовляемая продукция отлично выполняет свою главную задачу — отвечает за сохранность любых ценностей.
Наша компания реализует:
- разнообразные пломбы, а также наклейки с индикатором;
- пломбираторы, необходимые для опечатывания;
- специальная проволока и шпагат;
- металлические пеналы для опечатывания ключей, а также для их хранения;
- печати, а также штампы, на различных оснастках;
- шкафы, предназначенные для эффективного хранения различных ценностей, огнестрельного оружия, лекарств, ценных документов;
- металлические почтовые ящики для подъезда и индивидуальные;
- офисные, а также уличные виды урн.
Почему наши клиенты выбирают исключительно ТК СКАТ?
- Мы своевременно исполняем заказы абсолютно разных объемов.
- Наш клиент получает информацию о точном времени производства и доставки, выбранной продукции у персонального менеджера, который курирует заказ.
- Изготавливаем свои изделия, исключительно на высокоточных типах оборудования, это гарантирует соответствие стандартов и технических свойств продукции.
- Используем новейшее гравировальное оборудование, которое позволяет наносить на изготовляемую продукцию даже мелкие элементы знаков и изображений.
- Гарантируем высокое качество, износостойкость продукции, так как применяем упрочненные виды материалов, которые устойчивы различного рода воздействиям, а также температурным перепадам и повышения влажности.
- Металлические товары, мы покрываем специальной антивандальной краской.
Наши преимущества.
|СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
|ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА
ЧЕРЕЗ САЙТ
|ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР
|ОПЛАТА ЛЮБЫМ
УДОБНЫМ СПОСОБОМ
|ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
НА СКЛАДАХ
|ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
|ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
|ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА