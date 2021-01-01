Пломбы номерные ТК СКАТ
8 (495) 504-74-96
8 (925) 504-74-96
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г. Москва ул. Новокосинская 24к1
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Печати для опечатывания Печати для опечатывания
Опечатывающие устройства Опечатывающие устройства
Сейф пакеты курьерские Сейф пакеты курьерские
Пеналы (тубусы) для ключей, пенальницы Пеналы (тубусы) для ключей, пенальницы
Расходные материалы. Разное для инкассации Расходные материалы. Разное для инкассации
Ключницы, шкафы для ключей Ключницы, шкафы для ключей
Сейфы и металлические шкафы различного назначения Сейфы и металлические шкафы различного назначения
Товары для ЖКХ и ТСЖ Товары для ЖКХ и ТСЖ
Бесконтактные карты доступа Бесконтактные карты доступа

Уже больше 10-ти лет ТК СКАТ - остается одним из самых крупных поставщиков механизмов для процесса опечатки и опломбирования автомобилей, различных грузов и любых помещений. За долгие годы плодотворной работы нашу компанию уже оценили множество организаций, в нашей стране и зарубежом.

Наш основной принцип - это нацеленность на честные и долгосрочные отношения со всеми клиентами.

ТК СКАТ, в том числе, занимается производством ящиков, шкафов и сейфов из металла. Изготовляемая продукция отлично выполняет свою главную задачу — отвечает за сохранность любых ценностей.

Наша компания реализует:

Почему наши клиенты выбирают исключительно ТК СКАТ?

Наши преимущества.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА
ЧЕРЕЗ САЙТ		 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР		 ОПЛАТА ЛЮБЫМ
УДОБНЫМ СПОСОБОМ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
НА СКЛАДАХ		 ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Наши клиенты.

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Телефон
8 (495) 504-74-96
Телефон
zakaz@plombas.ru

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