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Уже больше 10-ти лет ТК СКАТ - остается одним из самых крупных поставщиков механизмов для процесса опечатки и опломбирования автомобилей, различных грузов и любых помещений. За долгие годы плодотворной работы нашу компанию уже оценили множество организаций, в нашей стране и зарубежом.

Наш основной принцип - это нацеленность на честные и долгосрочные отношения со всеми клиентами.

ТК СКАТ, в том числе, занимается производством ящиков, шкафов и сейфов из металла. Изготовляемая продукция отлично выполняет свою главную задачу — отвечает за сохранность любых ценностей.

Наша компания реализует:

разнообразные пломбы, а также наклейки с индикатором;

пломбираторы, необходимые для опечатывания;

специальная проволока и шпагат;

металлические пеналы для опечатывания ключей, а также для их хранения;

печати, а также штампы, на различных оснастках;

шкафы, предназначенные для эффективного хранения различных ценностей, огнестрельного оружия, лекарств, ценных документов;

металлические почтовые ящики для подъезда и индивидуальные;

офисные, а также уличные виды урн.

Почему наши клиенты выбирают исключительно ТК СКАТ?

Мы своевременно исполняем заказы абсолютно разных объемов.

Наш клиент получает информацию о точном времени производства и доставки, выбранной продукции у персонального менеджера, который курирует заказ.

Изготавливаем свои изделия, исключительно на высокоточных типах оборудования, это гарантирует соответствие стандартов и технических свойств продукции.

Используем новейшее гравировальное оборудование, которое позволяет наносить на изготовляемую продукцию даже мелкие элементы знаков и изображений.

Гарантируем высокое качество, износостойкость продукции, так как применяем упрочненные виды материалов, которые устойчивы различного рода воздействиям, а также температурным перепадам и повышения влажности.

Металлические товары, мы покрываем специальной антивандальной краской.

Наши преимущества.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА

ЧЕРЕЗ САЙТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

МЕНЕДЖЕР ОПЛАТА ЛЮБЫМ

УДОБНЫМ СПОСОБОМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

НА СКЛАДАХ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Наши клиенты.